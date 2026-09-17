Stoffer: als we zo doorsudderen, dan gaan we er niet komen

DEN HAAG (ANP) - SGP-leider Chris Stoffer wil dat het kabinet snel kiest of het belastingplan en de begrotingen over links of over rechts door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst. "Want als we zo doorsudderen, dan gaan we er niet komen."

"Het kabinet heeft alle vrijheid om te kiezen om over links te gaan, of over rechts, wat mijn voorkeur zou hebben", aldus Stoffer. "Die keuze moet gemaakt worden, die had allang gemaakt moeten worden. Dan was er nu steun geweest, maar de tijd dringt, 12 november komt het belastingplan, dat is de ultieme test."

Premier Rob Jetten bleef vasthouden aan zijn wens voor brede steun. Hij wil met meerdere "constructieve partijen" in gesprek om dat voor elkaar te krijgen.