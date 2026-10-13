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Jetten vindt akkoord EU-begroting dit jaar geen noodzaak

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het is niet noodzakelijk om dit jaar al een akkoord te bereiken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting, zei premier Rob Jetten dinsdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de komende EU-top. Volgens de huidige Ierse voorzitter is het noodzakelijk om eind dit jaar een akkoord te hebben over het budget.
"Ik laat me niet onder druk zetten", zei Jetten over de onderhandelingen voor de begroting voor de periode 2028-2034. Hij erkende dat onderhandelingen volgend jaar lastig worden door verkiezingen in een aantal Europese lidstaten waaronder Frankrijk. Maar de inhoud van een deal is belangrijker dan snelheid, aldus de minister-president.
Het laatste voorstel van de Ierse voorzitter voor de begroting kan op geen genade rekenen bij kabinet en Kamer. Nederland wil met een aantal andere landen "zwaar inzetten" op modernisering van de begroting. Dat betekent minder geld voor landbouw en arme regio's. Verder moet de begroting veel minder hard stijgen en moet voorkomen worden dat Nederland meer moet bijdragen aan de nieuwe meerjarenbegroting.
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