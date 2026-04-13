Jetten vindt Amerikaanse blokkade van Iran onwenselijk

door anp
maandag, 13 april 2026 om 21:20
bijgewerkt om maandag, 13 april 2026 om 21:40
anp130426176 1
De Amerikaanse blokkade van Iran is "onwenselijk", zegt premier Rob Jetten maandag in een gesprek met het ANP. Maar het is een betere manier om de druk op het bewind in Teheran op te voeren "dan de dreigementen die we eerder hebben gezien" van de Amerikanen.
Jetten is in Washington en spreekt later op de dag met de Amerikaanse president Donald Trump. Die beweert dat andere landen gaan helpen met de blokkade, maar "daar hebben wij geen signalen van", aldus de premier.
Het is volgens hem nog maar de vraag of een blokkade van Iraanse havens op heel korte termijn tot grote problemen in Iran zelf leidt. "Of dat ze gewoon in staat zijn om hun samenleving draaiende te houden. Ook zonder toegang tot hun eigen havens."
Jetten ziet wel signalen dat de Amerikaanse en Iraanse regering toch verder willen onderhandelen. Beide landen hebben "constructief" onderhandeld in Pakistan, maar kwamen er niet uit. Volgens hem zit "met name op het nucleaire programma de grootste bottleneck."
