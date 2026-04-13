Station Roosendaal ontruimd om verdacht pakket, geen treinverkeer

door anp
maandag, 13 april 2026 om 21:45
ROOSENDAAL (ANP) - Het station in Roosendaal is ontruimd vanwege een verdacht pakket. De politie doet onderzoek. De NS meldt op zijn website dat er geen treinen rijden langs het station.
Volgens een woordvoerder van de politie ligt het pakket in een treinstel. Daarover kwam rond 20.00 uur een melding binnen. Volgens hem heeft de NS toen besloten om het station te ontruimen.
De verwachte eindtijd is minstens 23.00 uur, staat op de NS-site. Maar de politiewoordvoerder geeft aan dat een specialist inmiddels ter plaatse is om te onderzoeken of het al dan niet om loos alarm gaat.
Station Roosendaal is een belangrijk knooppunt voor treinverkeer van en naar Zeeland en België.
