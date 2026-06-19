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Jetten vindt niet dat EU verder kan met budget uit de jaren 90

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 10:42
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BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten herhaalt dat hij een moderne EU-meerjarenbegroting (2028-2034) wil, die focust op concurrentiekracht en veiligheid. Dat zei hij vrijdag voorafgaand aan een EU-top waar de leiders het over de begroting gaan hebben. "Als we een economie willen opbouwen voor het komende decennium, dan kunnen we dat niet doen met de begroting uit de jaren negentig", aldus de premier.
De EU-landen liggen nog ver uit elkaar als het aankomt op de begroting, zowel over het voorgestelde bedrag als over de invulling ervan. Momenteel ligt er een voorstel van een budget van ruim 1900 miljard, maar Nederland vindt dat bedrag veel te hoog.
Het voorstel van het Cypriotische voorzitterschap, met onder meer minder geld voor veiligheid en concurrentiekracht, "is absoluut niet goed genoeg". De nu voorgestelde begroting legt bovendien een "enorme rekening bij de Nederlandse belastingbetaler". Dat is voor Nederland onacceptabel, herhaalde de premier.
Impasse
Nederland heeft hierin medestanders, maar ook tegenstanders. Die willen een hogere begroting, met meer geld voor landbouw. De regeringsleiders moeten vrijdag uit die impasse zien te komen. Het ziet er niet naar uit dat dit gaat lukken. Ieder land zal zijn eigen standpunt herhalen.
"Dat hoort ook een beetje bij Europese onderhandelingen, zeker als het gaat over een begroting die zeven jaar duurt", zei Jetten.
'Inhoud boven snelheid'
Instemming met de begroting vereist unanimiteit. Jetten zegt nog geen haast te hebben om snel akkoord te gaan als de begroting niet aan zijn eisen voldoet. "Inhoud boven snelheid. We willen allemaal een veiliger en concurrerender Europa. Dan hebben we ook een begroting nodig die daarbij aansluit."
Ierland komt in oktober met een nieuw voorstel. Het land is vanaf juli EU-voorzitter.
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