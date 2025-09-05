ECONOMIE
Jetten voelt weinig voor rechtse coalitie met Yeşilgöz

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 12:36
anp050925111 1
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten voelt weinig voor de "centrumrechtse coalitie" die VVD-leider Dilan Yeşilgöz voorstelde. Zij zou graag een coalitie willen met JA21 en BBB, waar D66 of het CDA wat haar betreft ook bij zouden kunnen. "Tegen haar wil ik zeggen: je hebt je rechtse coalitie gehad en jullie hebben er een puinhoop van gemaakt", zei Jetten tijdens de presentatie van het D66-verkiezingsprogramma.
Jetten wil vooral samenwerken met "de positieve krachten" in de politiek. Daar rekent hij Yeşilgöz nadrukkelijk niet toe. Hij neemt het haar kwalijk dat Yeşilgöz GroenLinks-PvdA neerzet als een radicale partij die slecht is voor het land.
Op basis van de huidige peilingen zouden de vijf partijen waarmee Yeşilgöz graag in een coalitie wil 57 tot 73 zetels halen. Zonder D66 blijven daar nog maar 47 tot 61 van over. Een coalitie van GroenLinks-PvdA, CDA, VVD en D66 lijkt momenteel de enige politiek haalbare meerderheidscoalitie die uit vier partijen of minder bestaat. Die combinatie staat nu op gemiddeld 69 tot 83 zetels in de peilingen.
