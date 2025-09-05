ECONOMIE
Doodgewaand slachtoffer kabeltramongeluk Lissabon leeft nog

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 12:38
LISSABON (ANP) - Familie van een Duitser die volgens de autoriteiten was omgekomen bij het ongeluk met de kabeltram in Lissabon, heeft hem in een ziekenhuis gevonden. Hij is de vader van een driejarig kind dat het ongeluk heeft overleefd. Zijn vrouw raakte gewond. Familieleden kwamen naar een mortuarium om hem te identificeren, maar konden daar het lichaam van hun naaste niet vinden, melden Portugese media.
Ze toonden een foto van hem aan een politieman, die meende dat de man naar een ziekenhuis in het centrum was gebracht. De agent bracht hen naar het São José-ziekenhuis, waar hij inderdaad lag. De 46-jarige man was opgenomen zonder dat hij was geïdentificeerd.
De ontsporing van de tram in een straat op een helling kostte 16 mensen het leven. Er raakten 23 mensen gewond. In de toeristische tram bevonden zich geen Nederlanders. De omgekomen slachtoffers kwamen uit Portugal (5), Groot-Brittannië (3), Canada (2), Zuid-Korea (2), Frankrijk (1), Oekraïne (1), de VS (1) en Zwitserland (1).
