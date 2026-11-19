BERLIJN (ANP) - De Verenigde Staten beseffen dat Europese landen pas met Rusland willen praten over de veiligheid van Europa zodra de strijd in Oekraïne is gestaakt, denkt premier Rob Jetten. "Dat is gewoon superduidelijk voor iedereen", zei hij voor aanvang van een top met bondgenoten van Oekraïne waar ook de Amerikaanse bemiddelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangeschoven.

Europa schrok twee weken geleden van plannen van de twee gezanten om de bescherming van Europa te betrekken in de besprekingen met Rusland over het beëindigen van de oorlog. De VS zouden Rusland zijn zin willen geven en de bescherming van Oost-Europa willen afbouwen, vreesden Europese regeringen. Maar Witkoff en Kushner hebben zich inmiddels weer wat laten bijsturen, meent Jetten. "Het zal echt moeten beginnen met een staakt-het-vuren."

Zinvol zou een gesprek voordien ook niet kunnen zijn, stelt de premier. "Europa is eerder natuurlijk ook niet van plan allerlei toezeggingen te doen."