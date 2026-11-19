DEN HAAG (ANP) - De Colombiaan Francisco Javier Vera Manzanares heeft donderdagmiddag in het Vredespaleis in Den Haag de Internationale Vredesprijs gekregen. De 17-jarige activist "maakt zich sterk om kinderrechten centraal te stellen in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid", aldus stichting KidsRights. Francisco wordt vanwege zijn activisme met de dood bedreigd en leeft daarom in ballingschap in Spanje.

De Colombiaan begon in 2019 in zijn thuisland samen met vrienden protesten tegen de verwoestingen door bosbranden in het Amazoneregenwoud. Als 9-jarige sprak hij als eerste kind in de geschiedenis van Colombia het nationale congres toe. Hij riep de wetgevers toen op om milieubescherming te verankeren in al het beleid. Met zijn beweging Guardianes por la Vida (beschermers voor het leven) heeft Francisco inmiddels 5000 bomen geplant in Latijns-Amerika en Europa.

Op internationaal niveau fungeerde Francisco als kinderadviseur voor het Comité voor de Rechten van het Kind van de VN en werd hij door dat orgaan benoemd tot de eerste jongerenvertegenwoordiger voor milieu- en klimaatactie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In deze rollen verzamelde hij 42.000 handtekeningen voor lokale klimaatverklaringen en diende hij meer dan 1200 getuigenissen van kinderen in bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.

Erkenning

"Hoewel onze 17-jarige winnaar Francisco een voorbeeld is van vreedzaam activisme voor verdedigers van klimaatrechten overal ter wereld, is hij gedwongen te vluchten wegens gewelddadige doodsbedreigingen aan zijn adres", zegt KidsRights-voorzitter Marc Dullaert. "Het is schokkend dat vreedzame kinderactivisten worden bedreigd en dat overheden niet in staat zijn om deze kinderen en hun recht om gehoord te worden, te beschermen."

Francisco ontving donderdagmiddag een beeldje als erkenning van zijn inzet. Ook krijgt hij financiële steun om hem te helpen zijn werk wereldwijd uit te breiden. De Internationale Vredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt "aan een moedig kind dat zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de rechten van het kind en de positie van kinderen, waar ook ter wereld". Eerder ging de prijs onder anderen naar Greta Thunberg en Malala Yousafzai.