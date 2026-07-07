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Verdachte voorbereiding explosie synagoge Heemstede: onder druk

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 16:58
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AMSTERDAM (ANP) - De 18-jarige Juninhio P., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding tot het plegen van een aanslag in Heemstede op 20 maart, zegt door een ander onder druk te zijn gezet. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie twee medeverdachten aangestuurd om een vuurwerkbom af te laten gaan bij de joodse synagoge.
Volgens de advocaat van P. wist hij niet dat het doelwit een joods gebedshuis is en beschikte hij niet over het adres. Hij dacht dat de medeverdachten een cobra zouden bezorgen bij een bedrijf. Hij wist volgens zijn raadsvrouw überhaupt niet eens wat een synagoge is en dat er meer aanslagen waren geweest op joodse gebouwen, laat staan dat hij een terroristisch motief had.
De politie wist de explosie te voorkomen. Dinsdag tijdens de eerste zitting in de strafzaak tegen P. werd duidelijk dat de politie na de arrestatie van twee medeverdachten in Heemstede een jerrycan met motorbenzine vond, met zeven flessen terpentine en een cobra daaraan bevestigd.
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