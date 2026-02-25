ECONOMIE
Jetten weet nog niet hoe het nieuwe AOW-plan eruit gaat zien

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 23:17
DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten weet nog niet wat het nieuwe plan voor de verhoging van de AOW-leeftijd wordt. "Daar heb ik een goede minister en staatssecretaris van Sociale Zaken voor", zei de D66-premier na de eerste termijn van het debat over zijn regeringsverklaring.
Vanuit de oppositie kwam veel kritiek op het verhogen van de AOW-leeftijd. Die moet een-op-een meestijgen met de levensverwachting. Nu is dat nog acht maanden per jaar dat we langer leven.
De SGP en Groep Markuszower kwamen nog voordat ze zelf gesproken hadden met een voorstel om het kabinet opnieuw naar het plan te laten kijken en de AOW-leeftijd minder te laten stijgen. Alle andere oppositiepartijen waren daartegen, maar het lijkt donderdag een nipte meerderheid te krijgen.
Het was Jettens eerste debat als premier. "Je ziet dat coalitie en oppositie ook op zoek zijn: hoe kunnen we samenwerken?" Volgens hem "smaakt het naar meer". Jetten komt donderdag aan het woord in het debat en geeft dan antwoord op de gestelde vragen.
