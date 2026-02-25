ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nvidia boekt driekwart hogere omzet dankzij AI-investeringen

Economie
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 23:02
anp250226207 1
SANTA CLARA (ANP) - Chipmaker Nvidia heeft de omzet met bijna driekwart weten op te voeren. Het bedrijf is de belangrijkste leverancier voor chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie ondersteunen en profiteert van de forse investeringen die grote techbedrijven doen.
Bedrijven als Meta, Google-moeder Alphabet, Microsoft en Amazon investeren gigantische bedragen in de uitbreiding van datacenters die nieuwe AI-toepassingen ondersteunen. Voor een groot deel zijn ze voor die uitbreidingen afhankelijk van de grafische processoren van Nvidia.
Nvidia's omzet steeg daardoor in het vierde kwartaal tot 68,1 miljard dollar, 73 procent meer dan een jaar eerder. Het overgrote deel van de opbrengsten behaalde Nvidia met de verkoop van halfgeleiders en aanverwante systemen voor datacenters.
De kwartaalberichten van Nvidia zijn ook een belangrijke barometer voor de AI-sector. De omzetstijging overtrof de verwachtingen van analisten, die in doorsnee hadden gerekend op 65,9 miljard dollar.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

ANP-551650610

De idiotie van de nieuwe Box 3-wetgeving: "Het is een vrij bizarre situatie"

ANP-72285974

Het is beter om bevroren groenten niet te koken

anp240226189 1

Niet iedereen heeft genoeg cash in huis in geval van nood. Jij?

Loading