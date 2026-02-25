Nvidia boekt driekwart hogere omzet dankzij AI-investeringen

SANTA CLARA (ANP) - Chipmaker Nvidia heeft de omzet met bijna driekwart weten op te voeren. Het bedrijf is de belangrijkste leverancier voor chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie ondersteunen en profiteert van de forse investeringen die grote techbedrijven doen.

Bedrijven als Meta, Google-moeder Alphabet, Microsoft en Amazon investeren gigantische bedragen in de uitbreiding van datacenters die nieuwe AI-toepassingen ondersteunen. Voor een groot deel zijn ze voor die uitbreidingen afhankelijk van de grafische processoren van Nvidia.

Nvidia's omzet steeg daardoor in het vierde kwartaal tot 68,1 miljard dollar, 73 procent meer dan een jaar eerder. Het overgrote deel van de opbrengsten behaalde Nvidia met de verkoop van halfgeleiders en aanverwante systemen voor datacenters.

De kwartaalberichten van Nvidia zijn ook een belangrijke barometer voor de AI-sector. De omzetstijging overtrof de verwachtingen van analisten, die in doorsnee hadden gerekend op 65,9 miljard dollar.