Jetten: wegstemmen asielwetten in senaat zou gemiste kans zijn

DEN HAAG (ANP) - Het zou een "gemiste kans" zijn als de twee strenge asielwetten komende dinsdag worden weggestemd in de Eerste Kamer, vindt Rob Jetten. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie zei de minister-president dat de wetten "de snelste weg zijn" om het aantal asielzoekers omlaag te krijgen, zoals zijn kabinet beoogt. Dat terwijl zijn eigen partij D66 neigt naar een tegenstem.

Een van de door oud-asielminister Marjolein Faber ingediende wetten dreigt te sneuvelen in de senaat door een draai van haar eigen partij PVV. Die wil tegen de reparatie stemmen van de toevoeging die een illegaal verblijf in Nederland strafbaar maakt. Door die reparatie zou hulp aan ongedocumenteerden niet strafbaar worden. Dat is gebeurd op verzoek van CDA en SGP, die anders tegen de hele wet dreigen te stemmen.

Een optie om de wet te redden is door de senatoren van D66 te overtuigen om voor de reparatie te stemmen. Maar Jetten weigert om de Eerste Kamerleden in het openbaar op te roepen om dat te doen.