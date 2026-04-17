ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlands Euclyd wil 100 miljoen ophalen voor productie AI-chips

Economie
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 16:28
EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse chipproducent Euclyd wil met een nieuwe investeringsronde 100 miljoen euro ophalen. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf wil zo op grotere schaal chips produceren voor de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft oprichter Bernardo Kastrup gezegd in een interview met zakenzender CNBC.
Euclyd maakt chips voor inference. Dat is het proces waarbij AI-modellen, nadat ze getraind zijn, voorspellingen doen of beslissingen nemen op basis van de gegevens die ze binnenkrijgen. Het bedrijf zegt dat zijn chips voor deze toepassing honderd keer efficiënter zijn dan de Vera Rubin-chips van marktleider Nvidia, al is dat nog niet op grote schaal bewezen bij klanten.
Euclyd haalde volgens het Amerikaanse medium eerder al een kleine 10 miljoen euro op. Er lopen onderhandelingen met vier potentiële klanten, die volgend jaar of het jaar erna de eerste leveringen zouden kunnen verwachten.
loading

Loading