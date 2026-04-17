Judoka Van Lieshout verovert EK-goud in Tbilisi

TBILISI (ANP) - Joanne van Lieshout heeft in het Georgische Tbilisi goud veroverd op het EK judo. De 23-jarige judoka versloeg de Franse Manon Deketer in de klasse tot 63 kilogram binnen een minuut met ippon en zorgde zo voor de eerste Nederlandse medaille van het toernooi.

Van Lieshout stond een keer eerder in een finale op het EK judo, maar greep nog nooit het goud. De wereldkampioene van 2024 moest dat jaar genoegen nemen met zilver op het EK. Vorig jaar pakte ze EK-brons. Van Lieshout won drie van de vier eerdere ontmoetingen met de Française.

Het is voor het eerst sinds 2022 dat een Nederlandse judoka de Europese titel won. Dat jaar kroonden Michael Korrel en Jur Spijkers zich tot de beste van Europa. Korrel deed dat in de klasse tot 100 kilogram en Spijkers bij de zwaargewichten.

Nederland is met negen judoka's afgereisd naar Tbilisi. Op de vorige EK haalde Nederland drie bronzen medailles.