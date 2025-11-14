Jetten: Wijers niet vervangen als informateur, Buma alleen verder

DEN HAAG (ANP) - D66'er Hans Wijers wordt niet vervangen als informateur, meldt D66-partijleider Rob Jetten op X. De andere informateur Sybrand Buma gaat alleen verder, "om geen tijd te verliezen". Jetten schrijft het jammer te vinden dat Wijers is gestopt als informateur.

De voormalige minister van Economische Zaken stopte vrijdagmiddag als informateur, nadat hij door het NRC was geconfronteerd met privéappjes die hij eerder gestuurd zou hebben. Uitspraken die hij tijdens verkiezingsavond over de VVD en Dilan Yeşilgöz zou hebben gedaan, waren donderdag geen reden om op te stappen. Het artikel over de privéappjes is nog niet gepubliceerd en het is niet bekend wat hij daarin heeft gezegd.

Buma is door het CDA aangewezen als informateur. De burgemeester van Leeuwarden gaat de komende drie weken met Jetten en Henri Bontenbal (CDA) praten over de kabinetsformatie.