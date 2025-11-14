ECONOMIE
Informateur Wijers stapt op om privé-appjes

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 14:10
anp141125169 1
DEN HAAG (ANP) - D66-informateur Hans Wijers stapt op vanwege "privé appjes" waar hij eerder vrijdagochtend mee is geconfronteerd door dagblad NRC. Dat deelt hij mede aan de pers na zijn eerste gesprekken in die functie. Wijers kwam al eerder in opspraak om uitspraken die hij had gedaan op een bijeenkomst op de verkiezingsavond. In een verklaring schrijft hij dat hij de appjes "ruim voor de verkiezingen" heeft gestuurd.
Om wat voor berichten het precies gaat, is niet bekend. NRC heeft het artikel nog niet gepubliceerd. Wijers zegt in een verklaring dat het gaat om "een 1-op-1 bericht" waarin hij "spontaan uitspraken heeft gedaan die je weloverwogen nooit zou doen".
Wijers vindt dat "het proces" van de formatie "te belangrijk" is om zijn uitspraken "af te laten leiden van de inhoud". De publicatie van de appjes zou zijn "positie als onbevangen informateur kunnen schaden", meent de oud-D66-minister.
