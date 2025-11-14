ECONOMIE
Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

Wetenschap
door Nina van der Linden
vrijdag, 14 november 2025 om 14:15
bijgewerkt om vrijdag, 14 november 2025 om 14:17
wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je
Het is een oude bekende die opnieuw zijn rondgang maakt over sociale media: het plaatje van de eend en het konijn. Welk dier zie jij? Psychologen stellen dat het iets zegt over hoe je hersenen werken. Het gaat er niet zozeer om welke je het eerst ziet, maar hoe makkelijk je beide dieren opmerkt.
Creativiteit
Wie eenvoudig kan schakelen tussen de eend en het konijn, is creatiever dan wie eerst het ene dier ziet en moeite heeft om het andere waar te nemen. Deze optische illusie, die Kaninchen und Ente heet, is al meer dan honderd jaar oud. De van oorsprong Duitse tekening werd pas echt populair toen in 1899 de Amerikaanse psycholoog Joseph Jastrow hem ging gebruiken om aan te tonen dat mensen zowel met hun ogen als met hun hersenen kijken.
wat-zie-jij-in-deze-tekening-dit-zegt-het-antwoord-over-je
Bron: Optische Fenomenen

