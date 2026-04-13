Jetten wil niet te bescheiden zijn tijdens het diner met Trump

WASHINGTON (ANP) - Premier Rob Jetten wil zich niet te bescheiden opstellen tijdens het besloten diner dat de Amerikaanse president Donald Trump maandag geeft voor het koningspaar en waar Jetten bij aanschuift. Het bezoek komt op een moment dat de relatie tussen de VS en Europa gespannen is.

"Nederland speelt in Europa een soort van vooruitgeschoven post als het gaat om de Amerikaanse-Europese relatie", aldus de premier die al een paar dagen in Washington is. "Zij zijn voor een deel ook afhankelijk van ons. Als het gaat om bepaalde technologieën en ook de rol die we pakken in Europa op het gebied van de Oekraïneoorlog. En dus wees daar niet te bescheiden in."

Dat geldt ook voor het diner met de president. "Dus als je een gesprek met de president voert, als je het niet met hem eens bent, moet je gewoon zeggen dat je het niet meer met hem eens bent", zei Jetten tegen het ANP. "En als je vindt dat je een heel goed verhaal te vertellen hebt, vertel dan dat verhaal. In plaats van dat je een beetje een afwachtende houding in zo'n gesprek aanneemt."