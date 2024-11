Jetten wil 'rust terugbrengen, vuur niet verder opstoken'

DEN HAAG (ANP) - Het helpt niet alleen om verontwaardigd te zijn over het geweld in Amsterdam, zei D66-leider Rob Jetten in het debat dat de Tweede Kamer daar deze woensdag over voert. "Juist nu moeten we de rust terugbrengen. Het vuur niet verder opstoken. Om chaos te voorkomen en om onze samenleving bij elkaar te houden."

Net als de rest van de Kamer is Jetten "boos en verdrietig" vanwege de onrust van vorige week. "Wie dit antisemitisch geweld op zijn geweten heeft, dient te worden opgespoord, berecht en bestraft." Tegelijkertijd had de D66-leider het over supporters van Maccabi Tel Aviv die zich "buitensporig hebben misdragen". De berichten over het weghalen van Palestijnse vlaggen en het roepen van gewelddadige leuzen noemt hij "misselijkmakend".

Jetten vroeg premier Dick Schoof om kosten voor de beveiliging van Joodse gebouwen op zich te nemen, en om "bufferzones" rond Joodse instellingen te overwegen waar demonstreren niet is toegestaan. Wie zich schuldig maakt aan antisemitisme, moet volgens D66 naast een gewone straf een 'educatieve maatregel' krijgen zoals een verplicht bezoek aan een concentratiekamp.