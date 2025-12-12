5 manieren om je alcoholgebruik onder controle te houden tijdens de feestdagen

De decembermaand staat traditioneel garant voor veel te veel borrels, etentjes en andere gelegenheden waarbij er wijn op tafel komt. Veel mensen drinken dan toch net iets meer dan goed voor ze is. Maar dat hóéft niet. Daarom vijf manieren om je alcoholgebruik in toom te houden:

1. Vertraag bewust

Het is misschien de simpelste truc, maar ook de effectiefste: drink langzamer. Wissel alcohol af met water of iets alcoholvrijs. Zo blijf je helder, houd je de avond langer leuk en voorkom je dat je de volgende ochtend de rekening gepresenteerd krijgt in de vorm van een bonkende hoofdpijn.

2. Bouw een pauze in voor je bijschenkt

Voor je automatisch meegaat in een rondje, stel jezelf één vraag: wil ik dit echt of is het gewoonte? Gun jezelf 15 minuten pauze. Haal even adem, pak een hapje, zoek iemand op voor een praatje. Vaak verdwijnt de prikkel al half.

3. Meet wat je inschenkt

Thuis is het zo gemakkelijk om een ‘glaasje’ te veranderen in twee of drie standaardglazen door je glas veel te vol te schenken. Zorg dat je dat in de gaten houdt met bijvoorbeeld een maatstreepje of maatbeker.

4. Kies voor lichtere opties

Niet alles hoeft meteen 40 procent alcohol te bevatten om feestelijk te zijn. Bier, wijn of hard seltzer bevatten minder alcohol en dwingen je vanzelf tot een rustiger tempo. Je bent gezellig mee aan het borrelen, maar blijft dichter bij je eigen grenzen.

5. Stel vooraf je limiet vast

Bedenk voor je ergens binnenstapt hoeveel drankjes voor jou prettig voelen. Schrijf het desnoods op of houd het bij in je telefoon. Het gaat niet om streng zijn, maar om duidelijkheid voor jezelf. En nee, je hoeft niemand uit te leggen waarom je op een gegeven moment overstapt op alcoholvrij.