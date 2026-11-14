Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink gearriveerd op De Zwaluwenberg

HILVERSUM (ANP) - Premier Rob Jetten en de vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) zijn zaterdagochtend iets na 11.00 uur gearriveerd op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. Daar praten zij verder over de ontstane politieke crisis die ontstond nadat D66 en CDA een deal sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan.

Vrijdag hield het drietal urenlang crisisberaad. Na afloop zei Jetten door te willen praten over een "serieuze doorstart". Yeşilgöz klonk minder hoopvol en noemde het minderheidskabinet een "mislukt experiment". Zij stelde dat het op deze voet niet verder kan en eiste een "inhoudelijke correctie" en vindt ook dat overwogen moet worden om een extra rechtse partij in het kabinet op te nemen.

De fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) praten zaterdag ook mee op het landgoed.