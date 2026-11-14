Kade waar Sinterklaas aankomt in Grave is vol

GRAVE (ANP) - De kade in Grave waar Sinterklaas rond het middaguur zal aankomen, is rond 11.00 uur vol. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt. Op beelden van De Gelderlander is te zien dat die boodschap met borden aan bezoekers wordt medegedeeld.

Rond 12.00 uur komt de pakjesboot met daarop de Sint en zijn pieten aan bij de Maaskade in de Brabantse plaats. Daar start de intocht die uiteindelijk uitkomt op de Markt, die voorzien is van een podium.

Zaterdagochtend vroeg arriveerden al de eerste families. De gemeentewoordvoerder zegt dat het kort na 11.00 uur inmiddels "gezellig druk" is. De gemeente verwacht tussen de 17.000 en 20.000 bezoekers zaterdag en heeft gezorgd voor 4000 extra parkeerplekken.

Zwart geschminkte pieten

"Volgens mij is heel Grave er klaar voor", zei burgemeester Marieke Moorman zaterdagochtend tegen Omroep Brabant. Moorman zal Sinterklaas op de kade in Grave ontvangen. Op de vraag wat ze tegen hem zal gaan zeggen, was haar antwoord: "Om te beginnen: welkom in Nederland. Welkom in Grave en welkom in Land van Cuijk. Ik ga zeggen dat ik hoop dat hij hier een hele leuke tijd gaat beleven."

Op beelden van De Gelderlander is ook te zien dat er een groep zwart geschminkte pieten in Grave is. Ze delen pepernoten uit aan bezoekers die richting het centrum lopen. Een van hen zegt tegen de regionale krant dat ze er niet zijn voor een protest.