Jetten ziet geen blokkade in coalitie op meer vermogensbelasting

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten ziet geen blokkades bij coalitiepartijen op een hogere belasting op vermogens. Dat zegt hij in het debat over de belastingen. Het gaat om het voorstel van PRO en Volt om meer belasting te heffen op vermogens en winst en zo de lasten voor werkenden te verlichten.

De VVD ziet daar weinig in. VVD'er Wendy van Eijk zei dat het oppositievoorstel in strijd is met het coalitieakkoord en noemde het "ondenkbaar" dat de coalitie van D66, VVD en CDA met het amendement instemt.

Maar Jetten hoorde daarin geen blokkade. "Ik heb vanavond gehoord dat een coalitiefractie zegt: dat gaan we op de inhoud beoordelen. Dat is geen makkelijke beoordeling. Dat zijn zware politieke keuzes die ook raken aan een coalitieakkoord. En dan zul je dat als coalitiefracties moeten wegen. Wat vinden we dat waard, wat betekent het voor de politieke balans?"