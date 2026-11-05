Wegstemmen belastingplan kost vele miljarden, waarschuwt Jetten

DEN HAAG (ANP) - Het kost de schatkist de komende jaren vele miljarden als het belastingplan van het kabinet het niet haalt, zei premier Rob Jetten tijdens het debat erover. Volgens hem loopt de Rijksoverheid volgend jaar bijna 2 miljard euro mis als het belastingplan wordt weggestemd. In 2028 zou dat oplopen tot 6,1 miljard euro, en "de jaren erna structureel 9 miljard euro".

De Tweede Kamer stemt volgende week over het pakket aan belastingmaatregelen. Er is nu nog geen meerderheid voor verzekerd. Waarschijnlijk haalt het pakket het in de Tweede Kamer, dankzij steun van de ChristenUnie, 50PLUS en de Groep Markuszower. Maar die fractie van PVV-afsplitsers heeft geen Eerste Kamerleden. Daarmee is steun in de senaat nog onzeker.

Jetten benadrukte alsnog op korte termijn steun te willen in zowel de Eerste als Tweede Kamer. Vooral de fracties in de Tweede Kamer moeten daarvoor zorgen door met aanpassingen te komen. Het kabinet kan nu vooral richting geven door die voorstellen te beoordelen. Het kabinet kan niet nog eens zelf met een aangepast voorstel komen, zei Jetten.