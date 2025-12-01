Museum Singer Laren verwerft onbekend werk van Piet Mondriaan

LAREN (ANP) - Het museum Singer Laren heeft het werk Smokestack (Schoorsteen) van Piet Mondriaan verworven. Het werk, uit ongeveer 1908, was al ruim een eeuw niet voor het publiek te zien. Het schilderij toont een silhouet van een schoorsteen, vermoedelijk van de vroegere Amsterdamse Waskaarsenfabriek.

Schoorsteen was in 1909 voor het laatst publiekelijk te zien. Een Haarlemse kinderarts kocht het en nam het in 1922 mee naar Canada.

Enkele maanden geleden werd het schilderij ontdekt. Mondriaan-expert Wietse Coppes van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft het toegeschreven aan Piet Mondriaan.

Het museum kwam in contact met de nazaten van de kinderarts die het nog altijd in bezit hadden en kon het uiteindelijk aankopen. "De vervulling van een langgekoesterde wens", laat het museum weten. Het schilderij is in elk geval tot begin februari volgend jaar te zien. Daarna wordt het verder nauwkeurig onderzocht en krijgt het uiteindelijk een plek in de vaste collectie.