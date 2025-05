Jeugdeducatiefonds: geen gelijke kansen voor scholieren

UTRECHT (ANP) - Honderdduizenden kinderen in Nederland hebben moeite op school omdat ze in armoede opgroeien. Dat constateert het Jeugdeducatiefonds in een rapport dat vrijdag is verschenen. Nederland krijgt volgens het fonds een "dikke onvoldoende" voor gelijke ontwikkelingskansen van kinderen.

Kinderen die in armoede opgroeien presteren vaak minder goed op school, omdat ze last hebben van stress, oververmoeid zijn, geen bril of veilige speelplek hebben, merkt het Jeugdeducatiefonds op. Een op de vier basisschoolleerlingen ervaart stress. Dat komt vaak door geldgebrek thuis. Kinderen moeten bijvoorbeeld op de grond slapen of hebben geen eigen bed. Vorig schooljaar vroegen scholen 229 keer een bed of bureau aan voor een leerling.

Ongeveer 28.000 kinderen in heel Nederland dragen geen bril, terwijl ze die wel nodig hebben, omdat hun ouders de hoge kosten niet kunnen betalen. "Dat is zorgelijk, want als je niet goed ziet kun je ook niet goed leren", schrijft het Jeugdeducatiefonds.