Aantal kinderontvoeringen in 2024 gedaald naar 200 kinderen

HILVERSUM (ANP) - Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is vorig jaar verder gedaald, met 23 procent. In 2024 werden tweehonderd kinderen slachtoffer van internationale kinderontvoering, in 2023 betrof het 260 kinderen en in 2022 waren het er 292. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering vrijdag in zijn jaarverslag. Het is voor het tweede jaar op rij dat het aantal kinderontvoeringen daalt.

"Nog steeds is elke kinderontvoering er één te veel", zegt Coşkun Çörüz, directeur van Centrum IKO. "De impact op een kind is groot en vaak langdurig. Deze cijfers onderstrepen het belang van blijvende inzet voor hulp, preventie en bewustwording."

In de meeste gevallen (74 procent) heeft de moeder de kinderen ontvoerd, in 26 procent van de gevallen vorig jaar was het de vader. De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Polen, Duitsland en de Verenigde Staten. Van hen was 55 procent vijf jaar of jonger. Van de kinderen die naar Nederland werden ontvoerd woonden de meesten daarvoor in Polen, België en Spanje. Van hen was 35 procent tussen de nul en vijf jaar oud.

Çörüz hecht veel waarde aan mediation om ontvoeringen van kinderen te voorkomen. Daarmee kunnen conflicten op een constructieve manier worden opgelost waarbij de ouders samen bepalen waar het kind na een scheiding komt te wonen.

Steeds meer ouders en professionals weten de weg naar het Centrum IKO te vinden met vragen of preventieadviezen. In totaal vonden 24.270 contactmomenten plaats met ouders, familieleden, professionals en andere betrokkenen. Dat is een stijging van 91 procent vergeleken met 2023 (12.733 contactmomenten).