Jeugdzorg: extra geld lost structurele problemen niet op

UTRECHT (ANP) - Het extra geld voor de jeugdzorg helpt op korte termijn, maar Jeugdzorg Nederland ziet dat de problemen worden doorgeschoven naar de toekomst. Volgens de branchevereniging is het een tijdelijke oplossing voor een structureel probleem. Het kabinet heeft in de voorjaarsnota bijna 3 miljard euro vrijgemaakt voor gemeenten de komende twee jaar. Het grootste deel hiervan is bestemd voor de jeugdzorg.

Directeur Leon Noorlander vindt het onbegrijpelijk dat "het kabinet nog steeds niet breed investeert in de toekomst van kwetsbare kinderen en gezinnen". Hij wijst erop dat 1 op de 7 kinderen gebruikmaakt van jeugdzorg. Om de instroom in de jeugdzorg omlaag te brengen, moet volgens hem worden geïnvesteerd in de veerkracht en bestaanszekerheid van kinderen en gezinnen.

Noorlander vindt het onverteerbaar dat het kabinet vanaf 2028 een eigen bijdrage wil voor mensen die jeugdzorg nodig hebben. "Het kan niet zo zijn dat kwetsbare kinderen en gezinnen hierdoor zorg gaan mijden."