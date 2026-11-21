UTRECHT (ANP) - Jeugdzorg Nederland is "diep geraakt" door het overlijden van Jason Bhugwandass. De branchevereniging zegt dat de jeugdzorgactivist, die vrijdag op 28-jarige leeftijd stierf, "de vinger vaak op de zere plek" legde. "Dankzij jou zal de jeugdzorg nooit meer hetzelfde zijn."

"Jasons overlijden is een schok die in de jeugdzorg nog lang na zal dreunen", schrijft Jeugdzorg Nederland op haar website. "Het verlies is immens. Voor zijn dierbaren, in de eerste plaats, maar ook voor de jongeren die hij hoop gaf. En voor ons als Jeugdzorg Nederland, de jeugdzorgorganisaties en professionals in de jeugdzorg die dankzij hem scherper, bewuster en eerlijker zijn gaan kijken naar wat goede jeugdzorg werkelijk vraagt."

Bhugwandass zette zich jarenlang in voor mensen die, net als hij, slachtoffer waren geworden in de gesloten jeugdzorg. Zijn rapporten over de misstanden daar leidden in 2024 tot de sluiting van de strengste afdelingen.