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Jihadisten voeren nieuwe aanvallen uit in Mali

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 12:17
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BAMAKO (ANP/AFP) - Jihadisten hebben op meerdere plekken in Mali aanvallen uitgevoerd, meldt de Malinese krijgsmacht. Aanvallen werden onder meer gemeld in noordelijke steden en een gevangenis in Kenieroba, vlak bij de hoofdstad van het Afrikaanse land.
De Azawad Liberation Front (FLA) zegt betrokken te zijn bij de aanvallen. De rebellengroep bestaat voor een groot deel uit Toeareg, een etnische groep die onafhankelijkheid wil in het noorden van Mali.
Sinds de staatsgrepen in 2020 en 2021 wordt Mali bestuurd door een militair regime, dat beloofde het land veiliger te maken. De afgelopen tijd heeft de junta nauwer contact gezocht met de Amerikaanse regering, die eventueel wil samenwerken op het gebied van veiligheid en de mogelijkheden voor mijnbouw wil onderzoeken.
Volgens persbureau Reuters wordt er onder meer gevochten in Anefis, waar zich Russische militairen zouden bevinden.
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