Oekraïne ontkent Russische inname Kostjantynivka

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne ontkent dat Rusland de belangrijke oostelijke stad Kostjantynivka heeft ingenomen. "Dit zijn wederom valse beweringen", meldt de generale staf.

De Russische krijgsmacht zei vrijdag de stad veroverd te hebben. President Vladimir Poetin vierde dit tijdens een bezoek aan een commandopost van het leger.

Kostjantynivka maakt deel uit van een verdedigingslinie die cruciaal is voor Oekraïne om de regio Donetsk in handen te houden. Volgens analisten zou Rusland via de stad verder richting het noorden kunnen optrekken. Rusland probeert het al langer in te nemen.

Volgens Oekraïne blijft de krijgsmacht "defensieve operaties uitvoeren op aangewezen linies binnen de stad en op toegangswegen ernaartoe".