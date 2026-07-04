ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne ontkent Russische inname Kostjantynivka

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 11:27
anp040726064 1
KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne ontkent dat Rusland de belangrijke oostelijke stad Kostjantynivka heeft ingenomen. "Dit zijn wederom valse beweringen", meldt de generale staf.
De Russische krijgsmacht zei vrijdag de stad veroverd te hebben. President Vladimir Poetin vierde dit tijdens een bezoek aan een commandopost van het leger.
Kostjantynivka maakt deel uit van een verdedigingslinie die cruciaal is voor Oekraïne om de regio Donetsk in handen te houden. Volgens analisten zou Rusland via de stad verder richting het noorden kunnen optrekken. Rusland probeert het al langer in te nemen.
Volgens Oekraïne blijft de krijgsmacht "defensieve operaties uitvoeren op aangewezen linies binnen de stad en op toegangswegen ernaartoe".
loading

POPULAIR NIEUWS

109047838_m

Dit is quishing: de nieuwe QR-code-truc waar ook ervaren internetgebruikers intrappen

210211252_m

Salderingsregeling stopt: zoveel verlies je écht aan je zonnepanelen (en dit kun je nu nog doen)

shutterstock_295048925

Top 10 zonnige lage‐kostenlanden voor Nederlandse gepensioneerden

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

176373473_m

Laat je 's nachts steeds maar weer een ongemakkelijk gesprek door je hoofd gaan? Dat heeft een goede reden

shutterstock_2732397379

Waar het ziekteverzuim in Europa het hoogst is

Loading