Joe Jackson geeft volgend jaar vier optredens in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - De Britse singer-songwriter Joe Jackson geeft eind volgend jaar vier optredens in Nederland. De concerten zijn onderdeel van de nieuwe tour van Jackson, Hope and Fury 2026.

De 71-jarige Jackson begint zijn ronde door Nederland op 26 november in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Daarna staat hij op 28 november in het Muziekgebouw Eindhoven, op 29 november in De Oosterpoort in Groningen en op 1 december in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De kaartverkoop start vrijdag, meldt concertorganisator MOJO.

De nieuwe tour hoort bij het nieuwe album van Jackson, Hope and Fury, dat in april verschijnt. Van mei tot en met juli treedt de Brit op in de Verenigde Staten en in het najaar volgt een Europese tour.

Jackson scoorde zijn grootste hit in Nederland met het nummer Is She Really Going Out With Him?. Het bereikte in 1983 een vijfde plaats in de Single Top 100. Andere bekende nummers van Jackson zijn Real Men en Happy Ending.