ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

tips
door Nina van der Linden
dinsdag, 11 november 2025 om 18:17
ANP-523496891
Waar gaan we naar toe volgend jaar? Booking.com heeft de topbestemmingen voor 2026 bekendgemaakt. Het lijstje laat zien dat reizigers meer dan ooit op zoek zijn naar unieke plekken buiten de gebaande paden. Zo staat het Vietnamese Mũi Né op de lijst, een relaxed vissersdorp op vier uur rijden van Ho Chi Minhstad, populair bij windsurfers. Ook Münster in Duitsland blijkt een verrassende favoriet: een fietsvriendelijke stad met historische charme, sfeervolle biergartens langs de rivier en een vleugje Amsterdamse allure, aldus Booking.
Statista laat de top tien zien op onderstaande wereldkaart:
35412
Bron: Statista
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

anp101125174 1

BBB levert: BBB-fractievoorzitter verlaat Flevolandse politiek na taakstraf

Loading