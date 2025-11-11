Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

Waar gaan we naar toe volgend jaar? Booking.com heeft de topbestemmingen voor 2026 bekendgemaakt. Het lijstje laat zien dat reizigers meer dan ooit op zoek zijn naar unieke plekken buiten de gebaande paden. Zo staat het Vietnamese Mũi Né op de lijst, een relaxed vissersdorp op vier uur rijden van Ho Chi Minhstad, populair bij windsurfers. Ook Münster in Duitsland blijkt een verrassende favoriet: een fietsvriendelijke stad met historische charme, sfeervolle biergartens langs de rivier en een vleugje Amsterdamse allure, aldus Booking.

Statista laat de top tien zien op onderstaande wereldkaart: