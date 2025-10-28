Johnson: grondwet aanpassen voor extra termijn Trump onhaalbaar

WASHINGTON (ANP) - De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ziet geen mogelijkheden om de grondwet aan te passen zodat president Donald Trump zich nog een keer herkiesbaar kan stellen. "Dat zou ongeveer tien jaar duren", zei de Republikein Mike Johnson, een belangrijke bondgenoot van Trump in het parlement.

Trump heeft zelf herhaaldelijk gezinspeeld op een mogelijke derde ambtstermijn. Toen prominente Democraten recentelijk kwamen onderhandelen in het Witte Huis, lagen er petjes met het opschrift Trump 2028 in de kamer. Dat verwijst naar een mogelijke nieuwe campagne voor de presidentsverkiezingen in 2028. De grondwet lijkt dat uit te sluiten, want daar staat in dat niemand meer dan twee keer tot president verkozen mag worden.

Voorzitter Johnson zei tijdens een persconferentie "geen pad te zien" naar het schrappen van die beperking. Hij grapte dat de president de Trump 2028-pet met plezier gebruikt om Democraten op de kast te jagen die niet zitten te wachten op een derde ambtstermijn.