D66, GL-PvdA en PVV staan gelijk in slotpeiling Ipsos I&O

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 16:35
DEN HAAG (ANP) - D66, GroenLinks-PvdA en PVV staan een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen op gelijke hoogte in de slotpeiling van Ipsos I&O. Alle drie de partijen zouden op 23 zetels komen. Voor de PVV zou dat een verlies van 3 betekenen ten opzichte van het kiezersonderzoek van afgelopen weekeinde.
Ook CDA en VVD horen volgens Ipsos I&O nog bij de kopgroep van vijf grote partijen. Zij komen op respectievelijk 19 en 17 zetels uit. Verder valt op dat BBB iets opkrabbelt, van 4 naar 5 zetels, dat 50PLUS van 2 naar 3 zetels zou gaan, en dat NSC voor het eerst in lange tijd weer op 1 zetel staat.
Loading