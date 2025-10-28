ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog negen relschoppers rond kampioensfeest PSV aangehouden

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 16:41
anp281025173 1
EINDHOVEN (ANP) - De politie heeft dinsdag nog negen relschoppers aangehouden die werden gezocht na het kampioensfeest van PSV in mei rond het voetbalstadion. Zij meldden zich nadat de politie eerst onherkenbare en later herkenbare beelden van hen had verspreid. Het zijn mannen tussen de 16 en 60 jaar uit Eindhoven, Rosmalen, Helmond, Veldhoven, Roosendaal en Roggel.
Na aanhouding en verhoor konden allen weer weg, het Openbaar Ministerie beslist over de verdere vervolging, aldus de politie. Die verwacht dat een tiende verdachte zich later nog meldt op het bureau omdat hij dinsdag "door omstandigheden" niet kon komen. Begin en eind augustus hield de politie in totaal zeventien anderen aan.
Naast de strafrechtelijke vervolging krijgen de verdachten volgens de politie ook een brief van de burgemeester. Die wil de verdachten een gebiedsverbod rond het PSV-stadion opleggen met een dwangsom als zij die negeren.
Bij de rellen in mei raakten veertien agenten gewond.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

ANP-478603338

Frankrijk krijgt als eerste land ter wereld roze kentekens

shutterstock_2650303575

Mannen plegen veel vaker zelfmoord dan vrouwen

Loading