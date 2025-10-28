Nog negen relschoppers rond kampioensfeest PSV aangehouden

EINDHOVEN (ANP) - De politie heeft dinsdag nog negen relschoppers aangehouden die werden gezocht na het kampioensfeest van PSV in mei rond het voetbalstadion. Zij meldden zich nadat de politie eerst onherkenbare en later herkenbare beelden van hen had verspreid. Het zijn mannen tussen de 16 en 60 jaar uit Eindhoven, Rosmalen, Helmond, Veldhoven, Roosendaal en Roggel.

Na aanhouding en verhoor konden allen weer weg, het Openbaar Ministerie beslist over de verdere vervolging, aldus de politie. Die verwacht dat een tiende verdachte zich later nog meldt op het bureau omdat hij dinsdag "door omstandigheden" niet kon komen. Begin en eind augustus hield de politie in totaal zeventien anderen aan.

Naast de strafrechtelijke vervolging krijgen de verdachten volgens de politie ook een brief van de burgemeester. Die wil de verdachten een gebiedsverbod rond het PSV-stadion opleggen met een dwangsom als zij die negeren.

Bij de rellen in mei raakten veertien agenten gewond.