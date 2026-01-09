Jongens blijven weekend in cel na de dood van man in Schiedam

SCHIEDAM (ANP) - De jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam die donderdag werden aangehouden omdat vermoed wordt dat ze betrokken zijn bij de dood van een 60-jarige Schiedammer, blijven het weekend in de cel. Dat is vrijdag besloten nadat was getoetst of de verdenkingen daarvoor gegrond zijn.

Maandag reed de man rond het middaguur met de auto door de Van Limburg Stirumstraat, in het westen van Schiedam. De politie gaat ervan uit dat hij daar is mishandeld na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Er zouden klappen zijn gevallen, maar geen wapens zijn gebruikt. Hulpdiensten en een voorbijganger hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

De politie hield de jongens aan voor mishandeling. Ze zouden zijn herkend op camerabeelden. De politie verwacht dat de twee maandag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of ze langer vastblijven. Ook wordt er dan mogelijk meer duidelijk over de verdenking.