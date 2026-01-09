ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jongens blijven weekend in cel na de dood van man in Schiedam

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 17:18
anp090126175 1
SCHIEDAM (ANP) - De jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam die donderdag werden aangehouden omdat vermoed wordt dat ze betrokken zijn bij de dood van een 60-jarige Schiedammer, blijven het weekend in de cel. Dat is vrijdag besloten nadat was getoetst of de verdenkingen daarvoor gegrond zijn.
Maandag reed de man rond het middaguur met de auto door de Van Limburg Stirumstraat, in het westen van Schiedam. De politie gaat ervan uit dat hij daar is mishandeld na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Er zouden klappen zijn gevallen, maar geen wapens zijn gebruikt. Hulpdiensten en een voorbijganger hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.
De politie hield de jongens aan voor mishandeling. Ze zouden zijn herkend op camerabeelden. De politie verwacht dat de twee maandag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of ze langer vastblijven. Ook wordt er dan mogelijk meer duidelijk over de verdenking.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Loading