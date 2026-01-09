Mexico wil nauwere samenwerking met VS na dreigement Trump

MEXICO-STAD (ANP/AFP/RTR) - De Mexicaanse regering wil nauwer met de Verenigde Staten samenwerken op veiligheidsgebied. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde recent met grondaanvallen tegen drugskartels en verklaarde ook dat "kartels Mexico runnen".

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum vertelde verslaggevers dat zij haar buitenlandminister Juan Ramón de la Fuente heeft gevraagd contact op te nemen met Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, en indien nodig rechtstreeks met Trump. Het doel is de samenwerking binnen het bilaterale veiligheidskader te versterken.

Trump zei eerder tegen Fox News dat grondaanvallen tegen kartels zouden volgen op Amerikaanse maritieme operaties in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Hij vertelde niet waar of wanneer.

Mexico leverde vorig jaar tientallen kartelleiders uit aan de VS en intensiveerde de samenwerking aan de grens. Sheinbaum heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen militaire interventie van buitenaf.