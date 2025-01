Jongeren negatief over mentale gezondheid, GGD en RIVM bezorgd

UTRECHT (ANP) - Bijna de helft van de jongeren in Nederland vindt de eigen geestelijke gezondheid niet goed. Dat is en blijft zorgwekkend, waarschuwen GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze hebben vorig jaar onderzoek gedaan onder ruim 135.000 mensen van 16 tot en met 25 jaar.

Van de deelnemers vindt 51 procent de eigen geestelijke gezondheid goed of heel goed. Zo'n 35 procent komt uit op het oordeel "matig" en 14 procent vindt de eigen mentale gezondheid slecht tot heel slecht. Volgens de instituten ervaren veel jongeren en jongvolwassenen "eenzaamheid, stress en prestatiedruk". Op sommige gebieden gaat het weliswaar iets beter dan in voorgaande jaren, maar er is "nog veel winst te behalen".

De geestelijke problemen zijn het grootst bij vrouwen en lhbtqia+-jongeren. Zo ziet slechts 30 procent van de jongeren die zichzelf niet als man of vrouw identificeren, de eigen gezondheid als goed of heel goed. Bijna de helft van de lhbtqia+-jongeren heeft in het afgelopen jaar gedacht aan zelfmoord, een veel hoger percentage dan bij andere groepen.

Minder dan de helft van de ondervraagde jongeren heeft veel vertrouwen in de eigen toekomst. Ze maken zich vooral zorgen over de woningmarkt en over stijgende prijzen. Twee op de drie jongeren voelen nog steeds negatieve gevolgen van de coronapandemie.