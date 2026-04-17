Jongeren vanaf 16 jaar krijgen hoger minimumloon in 2027

DEN HAAG (ANP) - Jongeren van 16 tot en met 20 jaar gaan in 2027 een hoger minimumloon verdienen. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) verhoogt de bedragen voor die leeftijdsgroepen vanaf 1 januari. De D66-bewindsman voert hiermee het plan van het vorige kabinet uit.

Het wettelijk minimumloon geldt vanaf 21 jaar en dat is nu vastgesteld op 14,71 euro per uur. 15-jarigen verdienen 30 procent van dat bedrag en dat blijft zo. 16-jarigen krijgen nu 34,5 procent, dat gaat omhoog naar 40 procent. Voor 17-jarigen gaat het van 39,5 naar 50 procent. Bij 18-jarigen wordt het 62,5 procent vergeleken met 50 procent nu. Jongeren van 19 jaar oud kregen eerst 60 procent, dat wordt nu 75 procent. 20-jarigen verdienen dit jaar nog 80 procent van het wettelijk minimumloon en kunnen een stijging naar 87,5 procent tegemoetzien.

De hogere lonen zullen door bedrijven betaald moeten worden, erkent Vijlbrief na afloop van de ministerraad. "Werkgevers vinden het nooit fijn als de kosten stijgen, maar wel als ze mensen kunnen krijgen."