Asielminister: stemming over asielwetten nog tot dinsdag spannend

DEN HAAG (ANP) - Het blijft volgens asielminister Bart van den Brink (CDA) nog tot en met de stemmingen van volgende week dinsdag "spannend" of de Eerste Kamer twee asielwetten steunt. Steun voor de zogenoemde asielnoodmaatregelenwet is onzeker, omdat er nog geen gegarandeerde meerderheid is voor een aanpassing daarvan. Zonder die aanpassing, die regelt dat helpers van illegale asielzoekers niet gestraft worden, gaan het CDA en de SGP niet voor de wet stemmen.

Van den Brink zei dat erover overlegd is in het kabinet, en dat "alle scenario's door mijn hoofd zijn gegaan". Toch durft hij nog niet te zeggen welke kant het op valt. "Uiteindelijk telt alleen de eindstemming. We gaan zien hoe dat dinsdag uitpakt."

Eerder leek de PVV de wetten, die door toenmalig PVV-minister Marjolein Faber zijn gemaakt, door de senaat te willen loodsen. Maar dan was steun voor de aanpassing nodig, en dat wilde PVV-senator Alexander van Hattem niet. Mogelijk kan de regionale OPNL de aanpassing aan een meerderheid helpen, maar het is nog niet zeker wat die fractie gaat stemmen.