Van mishandeling verdachte vrouwen uit Stadskanaal langer vast

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 14:33
GRONINGEN (ANP) - Twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld, zitten ook de komende dagen vast. De rechter-commissaris heeft dat maandag besloten. Ze zitten nog steeds in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.
De verdachte vrouwen zijn 33 en 31 jaar oud en zijn bevriend met elkaar. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaargewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. Volgens het Dagblad van het Noorden moest het meisje haar eigen braaksel van de grond eten, werd ze geschopt en met een bezemsteel geslagen en kreeg ze te weinig eten.
De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De beide vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving.
De zaak leidt tot veel onrust in Stadskanaal. Bij de vermoedelijke woning van een van de moeders zijn vorige week de ruiten ingegooid.
