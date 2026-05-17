Joodse koepel ontstemd over bestuurders bij Nakba-herdenkingen

AMSTERDAM (ANP) - De deelname van diverse burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen is niet goed gevallen bij Joodse organisaties. Koepelorganisatie Centraal Joods Overleg (CJO) roept na de herdenkingen van afgelopen weekend bestuurders op "zich te onthouden van eenzijdige politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op waarvoor zij zijn aangesteld: het dienen van alle inwoners van hun gemeente, zonder onderscheid".

De term Nakba (katastrofe) verwijst naar de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen in 1948, rond de oprichting van de staat Israël. Meerdere lokale bestuurders stonden daarbij stil. In Utrecht namen bijvoorbeeld burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voortman deel aan een herdenking. De organisatie van de bijeenkomst noemde dat "een dappere zet".

CJO denkt er heel anders over. De koepel vindt het onwenselijk om "buitenlandse politieke conflicten te importeren in de eigen stad" en roept bestuurders op daarvan af te zien.