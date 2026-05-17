Tien doden door gewapende aanval in Mexicaanse deelstaat Puebla

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 19:40
MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Door een gewapende aanval in de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn tien mensen om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Openbare Veiligheid van de deelstaat bekendgemaakt. Onder de slachtoffers waren zes mannen, drie vrouwen en een kind. Zij werden in de gemeente Tehuitzingo onder vuur genomen.
Regionale en landelijke strijdkrachten zijn een gezamenlijk onderzoek gestart om de daders op te sporen. Het ministerie van Openbare Veiligheid gist nog naar het motief achter de aanval.
Mexico organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. Het land kampt al jaren met geweld door drugskartels. Het is niet bekend of de aanval van zondag aan drugshandel gerelateerd was.
