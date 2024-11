Joodse koepelorganisatie doet aangifte tegen Herman Brusselmans

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Joodse koepelorganisatie Centraal Joods Overleg (CJO) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Herman Brusselmans en het tijdschrift Humo. Aanleiding is Brusselmans' column in het Belgische blad, waarin hij over de oorlog in Gaza schreef dat hij "iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen".

Het CJO heeft de aanklacht samen met de European Jewish Association ingediend. De juridische procedure is in Nederland gestart "aangezien het tijdschrift, geschreven in het Nederlands, direct beschikbaar is in kiosken en in bibliotheken in het hele land". Chanan Hertzberger, voorzitter van het CJO, vindt de "antisemitische haat" van Brusselmans "grensoverschrijdend". Ze neemt het Humo kwalijk dat het blad diende "als koerier voor vele duizenden lezers in Nederland".

Tegen Brusselmans werd ook in Oost-Vlaanderen een aanklacht ingediend. Het Openbaar Ministerie verwierp die klacht vorige maand. De European Jewish Association vindt dat de woorden van Brusselmans "aanzetten tot moord". Brusselmans zelf zei daarop dat zijn woorden niet letterlijk waren bedoeld.