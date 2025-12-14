Handbalsters Noorwegen veroveren in Rotterdam vijfde wereldtitel

ROTTERDAM (ANP) - De Noorse handbalsters zijn voor de vijfde keer wereldkampioen geworden. De Scandinavische ploeg won in een volgepakt Ahoy in Rotterdam de finale van Duitsland met 23-20. De wedstrijd ging gelijk op en was spannend tot de slotfase, toen Noorwegen dankzij twee treffers van Malin Aune drie doelpunten voorsprong nam. Henny Reistad was de Noorse troef in de tweede helft met vijf treffers.

Noorwegen zette met de wereldtitel de mondiale hegemonie kracht bij. De ploeg is nu regerend olympisch kampioen, wereldkampioen en Europees kampioen. Noorwegen rekende vrijdag in de halve finales af met het Nederlandse team.

Duitsland speelde op het WK, dat in Nederland en Duitsland werd gehouden, een sterk toernooi. De ploeg schakelde in de halve finales titelverdediger Frankrijk uit. Alina Grijseels, Emily Vogel en Viola Leuchter scoorden in de finale tegen Noorwegen ieder vier keer.

Bij Noorwegen speelde Katrine Lunde haar laatste interland. De keepster won al voor de derde keer WK-goud.