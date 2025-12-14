ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handbalsters Noorwegen veroveren in Rotterdam vijfde wereldtitel

Sport
door anp
zondag, 14 december 2025 om 19:35
anp141225126 1
ROTTERDAM (ANP) - De Noorse handbalsters zijn voor de vijfde keer wereldkampioen geworden. De Scandinavische ploeg won in een volgepakt Ahoy in Rotterdam de finale van Duitsland met 23-20. De wedstrijd ging gelijk op en was spannend tot de slotfase, toen Noorwegen dankzij twee treffers van Malin Aune drie doelpunten voorsprong nam. Henny Reistad was de Noorse troef in de tweede helft met vijf treffers.
Noorwegen zette met de wereldtitel de mondiale hegemonie kracht bij. De ploeg is nu regerend olympisch kampioen, wereldkampioen en Europees kampioen. Noorwegen rekende vrijdag in de halve finales af met het Nederlandse team.
Duitsland speelde op het WK, dat in Nederland en Duitsland werd gehouden, een sterk toernooi. De ploeg schakelde in de halve finales titelverdediger Frankrijk uit. Alina Grijseels, Emily Vogel en Viola Leuchter scoorden in de finale tegen Noorwegen ieder vier keer.
Bij Noorwegen speelde Katrine Lunde haar laatste interland. De keepster won al voor de derde keer WK-goud.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

1920x1080_cmsv2_ed52e1be-887c-5518-af11-041e0d83a879-9549162

Gen Z tegen de burn-out: wat kunnen jongeren zelf doen?

78521a6a-2865-4afe-8de7-bdef357be9ab

De wijnen die je volgens de Financial Times moet drinken deze kerst

Loading