Jordaanse koning steunt 'Syrische broeders' na val Assad

AMMAN/WASHINGTON (ANP) - De Jordaanse koning Abdullah heeft zijn steun betuigd aan de Syrische burgers na de val van leider Bashar al-Assad. Dat meldt persbureau AFP. Rebellen kondigden zondagochtend aan dat ze het regime van Assad ten val hadden gebracht en dat hoofdstad Damascus is bevrijd. Duizenden burgers gingen naar een groot plein in Damascus waar ze "vrijheid" scandeerden.

Koning Abdullah benadrukt dat het belangrijk is om de veiligheid van de Syrische burgers nu te waarborgen. Ook dringt hij erop aan om conflicten in Syrië die tot chaos kunnen leiden, te vermijden. De koning "staat naast zijn Syrische broeders en respecteert hun wil en keuze". Sinds de burgeroorlog in 2011 in Syrië uitbrak, zijn meer dan 640.000 Syriërs naar Jordanië gevlucht.

Bondgenoot Rusland bevestigde dat Assad ontslag heeft genomen en zijn land heeft verlaten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt niet waar hij zich nu bevindt. Assad zou opgestapt zijn "na onderhandelingen met een aantal partijen in het gewapende conflict". Hij zou instructies hebben achtergelaten voor een vreedzame machtsoverdracht.

De Verenigde Staten hebben onderminister John Bass naar Amman gestuurd om 9 en 10 december met de Jordaniërs te spreken over de toestand in het Midden-Oosten. Hij spreekt volgens een verklaring van Washington onder meer over de noodzaak Syrische burgers en minderheden te beschermen en over de noodzaak voor een politieke oplossing van en voor de Syriërs.