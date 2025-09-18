Luchthavenuitbater Spanje wil miljarden investeren in vliegvelden

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse luchthavenexploitant Aena wil bijna 13 miljard euro investeren in zijn luchthavens. De investeringen worden uitgesmeerd over de periode 2027 tot 2031 en gaan onder meer naar modernisering van terminals, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Het gaat om de "grootste investering in luchthavens in de afgelopen twintig jaar in Spanje", aldus Aena.

De exploitant beheert 46 luchthavens in Spanje, waaronder die in Bilbao, Valencia, Sevilla en op Ibiza. Spanje is na Frankrijk het meest bezochte land ter wereld. Toerisme heeft eraan bijgedragen dat het land een van de snelst groeiende economieën is geworden.

De uitgaven "zijn essentieel om de luchthaveninfrastructuur af te stemmen op de verwachte groei in vraag, de hoogste normen van veiligheid, kwaliteit en milieuduurzaamheid te handhaven", stelt Aena.