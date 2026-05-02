Verstappen zelf ook verrast door knappe kwalificatie in Miami

Sport
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 1:06
MIAMI (ANP) - Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami zelf ook enigszins verrast door zijn knappe tweede tijd. "Ik had zelf natuurlijk ook niet verwacht dat dit mogelijk was", zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.
"Het doel van ons dit weekend was vooral om dichter bij de top 3-teams te komen", vertelde Verstappen tijdens een persmoment met Nederlandse journalisten. "Dan sta je normaal gesproken zevende. Maar het was toch heel wat beter dan we verwacht hadden."
Verstappen kwam na de recente aanpassingen aan zijn RB22 tijdens de eerste anderhalve dag in Miami al goed voor de dag. Het gevoel bij de 28-jarige Limburger was zelf ook meteen goed. "Het was wel een stuk beter. Gisteren was het nog niet helemaal optimaal, maar de kleine aanpassingen van vandaag maakten het nog een stapje beter. Voor ons is het natuurlijk echt wel een enorme stap vooruit", aldus de Nederlander.
